جمعية نساء في الهندسة WIE في خضوري تنظّم ورشة عمل حول علم الروبوت

طولكرم/PNN – نظمت جمعية نساء في الهندسة WIE التابعة جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، وبالتعاون مع قسم هندسة الميكاترونيكس ورشة عمل حول الروبوتكس، بهدف تعريف طالبات هندسة الميكاترونيكس بعالم الروبوت وتعزيز الجانب العملي لديهنّ، من خلال استضافة مدرب الروبوتكس، م. محمد جابر، ومجموعة .Titan Palestine Team

وبدوره، أكّد رئيس قسم هندسة الميكاترونيكس في الجامعة على أن عقد هذا النشاط العلمي المتخصص في علوم الروبوتكس من قبل مدربين ذوي كفاءة لمجموعة من طالبات كلية الهندسة يأتي في سياق رسالة وتوجه القسم في تعزيز ثقافة التطبيق العملي لدى طلبة التخصص.

وفي هذا السياق، أكّدت رئيس جمعية نساء في الهندسة WIE في جامعة خضوري، الطالبة دنيا الجمل، أن ورشة العمل تعتبر النشاط الأول من نشاطات الجمعية في جامعة خضوري حيث أنّها أول جامعة فلسطينية افتتحت فرع لجمعية نساء في الهندسة، موضحة أنّ هذا النشاط هو بداية لسلسة النشاطات القادمة التي تستهدف دمج الطالبات المهندسات في الجانب العملي التطبيقي للهندسة.

ومن جانبه، قدّم م. جابر شرحاً تفصيليّاً حول تعريف الروبوت، ومفاهيم متعلقة بمصطلح الروبوت، مستعرضاً سلسلة تاريخية لتطوّر أجيال الروبوت، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات في مجال علم الروبوت، ومن ثم استعرض تطبيقاً عمليّاً على 4 مراحل بمشاركة طلبة تخصص الميكاترونيكس.

حيث قدّم فريق Titan Palestine عرضاً حول تجاربهم السابقة في مجال الروبوت.