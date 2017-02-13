الشرطة تنجز 3400 قضية وتضبط قرابة كيلو ونصف مخدرات الاسبوع الماضي‎

رام الله/PNN – انجزت الشرطة 3400 قضية وضبطت قرابة كيلو نصف من المواد المخدرة خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3400 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 103 قضية ودورت 18 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 399 قضية ودور 50 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2898 قضية ودور 2052 قضية اخرى .

واضاف البيان ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 1276.4غرام مواد مخدرة و389 من بذور القنب المخدرة و84 حبات حبوب مخدرة اخرى بالاضافة الى 11 ادوات تعاطي .

وسجلت ادارة المرور 205 حادث سير نتج عنها مصرع شخص و 137اصابة ، وفحصت 5233 مركبة وأنزلت عن الشارع 102 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4068 مخالفة مرورية، و حجزت 436 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 429 مركبة غير قانونية .

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 70090 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 21843 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز 8 قضية وجاري متابعة 4 قضاية اخرى .