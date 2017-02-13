أفكار لهدايا عيد الحب

هل تفكر في هدية مناسبة هذا العيد؟ هل تخاف أن لا تعجب صديقتك أو صديقك الهدية التي اخترتها, حسنا لقد قمنا بعرض أكثر الهدايا قبولا ورواجا خلال عيد الحب، وهي هدايا بسيطة، وأنيقة، ويحبها الجميع.

هدايا للفتيات:

زهور: ومن لا تحب الزهور، خصوصا عندما تكون أول شيء تراه في عيد الحب، احرص على تقديم الزهور في الصباح حتى تترك أثرا لا ينسى.

عطور: تتوفر تشكيلة من العطور التي تلف بطريقة خاصة لعيد الحب، استغل الفرصة، واذهب للتسوق في المحلات الكبرى للهدايا والعطور حيث تروج لهدايا رائعة.

ملابس داخلية: حسنا هذه خطوة جريئة، إذا كنتما مرتبطان فلا بأس بأن تهدي فتاتك قطعة من الثياب الداخلية، وننصحك ببيجاما من الحرير أو الساتان.

مجوهرات رفيعة: بالطبع هذا الاختيار اختبار بحد ذاته، حيث تشجع المناسبة العديد من الرجال على التقدم لطلب يد الفتاة في هذه المناسبة، وهذا أمر رومانسي للغاية، ننصحك بخاتم خطوبة من البلاتين مع نقوش لحرفي اسمكما.

أجهزة إلكترونية: وتشمل هذه الهواتف النقالة، ومحرك الأقراص المدمجة، والعديد من الهدايا القيمة التي تسهل عليكما التواصل لماذا لا تهديها أي بود مع أجمل الأغاني التي تعشقانها، لتسمعها أينما كانت.

هدايا للرجال:

ساعات: إذا كنت تفكرين في الارتباط به، فالساعة مثال رائع لتأكيد حبك والتزامك له.

آلات الحلاقة: هدية عملية جدا، لذا يحبها معظم الرجال. تتوفر مجموعة كاملة، أو عدة حلاقة مع صابون وجل استحمام.

عطور رجالية: من المؤكد أن الرجل سيحب أن يعرف ذوقك في العطور التي تفضلينها، حاولي الاستفسار منه مسبقا عن العطر الذي يفضله، أو اشتري له عبوة كبيرة من عطره المفضل إذا كنت تعرفينه.

سروال داخلي: تتوفر مجموعة من السراويل الداخلية المرزكشة والخاصة بعيد الحب، يمكنك شراء بعضها أو اختيار أنواع فاخرة أخرى.

ربطات عنق: هدية كلاسيكية لا تزول قيمته أبدا، شخصيا أنا أعشق شراء ربطات العنق، ولكن يجب أن يكون ذوقك، وميزانيتيك عالية حتى تشتري ربطة عنق لا تضاهى.

أما للأصدقاء، والأحبة الذين يحبون الآلات الإلكترونية، فننصحهم بالاختيار من هذه القائمة:

• جهاز إي بود.

• أغلفة جلدية لحمل جهاز أي بود.

• هواتف مع آلة تصوير.

• كاميرات صغيرة.

• راديو يعمل على الأقمار الصناعية

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أما للرومانسيين والعاشقين:

• علبة شوكولاته فاخرة مع عشاء رومانسي.

• سلال من الهدايا المتنوعة، صابون وجل استحمام وشموع وبخور.

• مجموعة من الأفلام الرومانسية.

• مجموعة من الموسيقى الرومانسية.

• مجموعة من أنواع النبيذ الفاخر.

• عطلة ليومين في مكان رومانسي.