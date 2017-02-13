المجلس الاعلى للإبداع والتميز يناقش تقرير الانجاز للربع الاخير من العام الماضي

رام الله/PNN – اشاد مجلس ادارة المجلس الاعلى للإبداع والتميز بالإنجازات التي حققها في الربع الاخير من العام الماضي والتي تميزت بتعزيز علاقاته مع العديد من المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة برعاية الابداع ودعم المبدعين والمبتكرين، وبحصول العديد من الشباب الفلسطينيين على جوائز رفيعة في مسابقات عربية وعالمية شاركوا فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المجلس بكامل اعضائه في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر نظام “الفيديو كونفرنس” تم خلاله الاطلاع على تقرير انجازات الادارة التنفيذية خلال الفترة ما بين 85\8\2016- 1\1\2017

وافتتح المهندس عدنان سمارة رئيس المجلس الاعلى للإبداع والتميز الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء، واستعراض جدول اعمال الاجتماع.

وعرض الدكتور ابراهيم نعيرات رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية والاستثمار في المجلس التقرير التنفيذي خلال الربع الاخير من العام الماضي والتي كان اهمها توقيع اتفاقيات الدعم التأسيسي ستة عشر مشروعا شارك في المنتدى الوطني الاول للمبدعين في فلسطين من قبل مؤسسات وشركات من القطاع الخاص، واصدار كتيب “ابداع من فلسطين الى العالم” وبدء التحضير لعقد “المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين”، الفعاليات التي نفذها المجلس مع المؤسسات الوطنية لتحفيز الابداع ودعم المبدعين وابرزها اطلاق فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الاعمال في فلسطين وتنظيم لقاء تعريفي بمسابقة جامعة ماساتشوستش (MIT) والمشاركة في اعمال مؤتمر مغتربي بيت لحم، وترشيح العديد من المبدعين الشباب للمشاركة في مؤتمرات ومعارض ومسابقات عربية ودولية.

وتناول نعيرات في التقرير علاقة المجلس مع المؤسسات العربية والدولية والاتفاقيات الموقعة معها مثل مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM)، والجمعية الفيدرالية لجمعيات المخترعين (IFIA)، و “الاسكوا” والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والشبكة العربية للحاضنات والمدن التكنولوجية، والشبكة العربية للابتكار، ومؤسسة “التوبيتاك” التركية ووكالة الابداع الماليزية.

كما تضمن التقرير المشاريع التي استقبلها المجلس خلال الربع الاخير من العام الماضي لتقييمها ودعمها ماديا وفنيا والبالغ عددها 41 مشروعا.

واشاد المجلس بالمبدعين الفلسطينيين الذين استطاعوا الفوز بجدارة في العديد من المسابقات العربية والدولية، واكد على ضرورة مواصلة العمل لعقد منتدى العلماء الثاني بمشاركة علماء سجلوا قصص نجاح واستطاعوا تحويل افكارهم الى مشاريع انتاجية ناجحة، والذي سيتم الاعلان عن موعد انعقاده في وقت لاحق.

لجنة السياسات

من ناحية الاخرى ناقشت لجنة السياسات في المجلس الاعلى للإبداع والتميز مسودة مدونة القيم والتوجهات لمنظومة الابداع الوطنية الهادفة الى النهوض بمنظومة الابداع الفلسطينية وتحديد مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها، وتوثيق الممارسات الفضلى للعمل الابداعي، ودور المؤسسات العاملة في مجال الابداع تطبيق المدونة.