اللجنة الشعبية وجمعية اسر الشهداء تحتفل بافتتاح الطابق الثاني من مقر الجمعية في مخيم الدهيشة

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – احتفلت اللجنة الشعبية وجمعية اسر الشهداء في مخيم الدهيشة، بافتتاح الطابق الثاني من مقر الجمعية في المخيم، والذي يشتمل على قاعة متعددة الاغراض بمساحة كبيرة ومرافق عامة.

وحضر حفل الافتتاح النائب محمد اللحام، ومدير وكالة الغوث في جنوب الضفة امجد ابو لبن، ومحمد طه أبو عليا رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم، وممثلي القوى والمؤسسات الوطنية في المخيم والمحافظة، وعدد من رجال الأعمال المتبرعين.

ورحب النائب اللحام بالحضور، مشيرا الى إن انجاز الطابق الثاني لجمعية اسر الشهداء في المخيم كان ثمرة جهود مشتركة ومتواصلة بين اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم، ووكالة الغوث، وعدد من المتبرعين من أبناء المخيم.

وشكر النائب اللحام المتبرعان من أبناء المخيم خضر ومحمد الجراشي على تبرعمها السخي لانجاز الطابق الثاني من الجمعية، والذي سيتم استخدامه لتنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة، والأنشطة، وورش العمل، وتدريب وتأهيل القطاع الشبابي في المخيم.

من جهته أشاد أبو لبن بالتعاون بين وكالة الغوث واللجنة الشعبية للخدمات في المخيم ومؤسسات وفعاليات المخيم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لمجتمع اللاجئين في المخيم.

وقال أبو عليا أن افتتاح هذه القاعة المتعددة الأغراض يضاف إلى مجموعة انجازات اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الدهيشة، والتي يستفيد منها أهالي و أبناء المخيم، لافتا إلى اقتراب موعد افتتاح المبنى الجديد لمركز شباب الدهيشة الاجتماعي، وتزفيت كافة شوارع المخيم.

وشكر ابو عليا وكالة الغوث على تعاونها في بناء الطابق الثاني لجمعية الشهداء، والمتبرعان الجراشي على ما قدماه لانجاز هذا المشروع