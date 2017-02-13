سحب قرعة منافسات كأس الضفة لكرة القدم

القدس/PNN-سحبت في مقر اتحاد كرة القدم بالرام شمال مدينة القدس المحتلة الأحد قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس كرة القدم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحضور ممثلي الأندية.

وأوقعت القرعة أهلي الخليل “حامل اللقب” في آخر نسختين من البطولة في مواجهة العربي بيت صفافا من الدرجة الأولى (احتراف جزئي).

وفي باقي نتائج القرعة التي قُسّمت إلى مجموعتين، يلتقي شباب الخليل مع الموظفين، وبلاطة مع إسلامي قلقيلية، والقوات مع جنين، وشباب الظاهرية مع أهلي قلقيلية، وثقافي طولكرم مع سوان المقدسي، وشباب دورا مع الكرمل، ويطا مع طوباس، وشباب السموع مع العيسوية.

وفي الجزء الثاني من الجدول، يستهل هلال القدس متصدر دوري المحترفين لقاءاته في البطولة بمباراة جمعية الشبان، ويلعب الأمعري مع بيت أمر، وترجي واد النيص مع شباب العبيدية، ومركز طولكرم مع واد فوكين، ومؤسسة البيرة مع عسكر، وأهلي الخليل مع العربي بيت صفافا، وجبل المكبر مع أبناء القدس، والخضر مع مركز رقم واحد.