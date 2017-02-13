أبو مرزوق: انتخابات حماس لن تُحدث تغييراً جذرياً في الحركة

غزة/PNN – قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الانتخابات الجارية لقيادة الحركة ليس من شأنها إحداث تغير جذري في الحركة.

وأضاف في لقاء متلفز مع “التلفزيون العربي”، أن حماس حركة مؤسسية وقراراتها تخضع للمؤسسة، وكل من يترأس الحركة يترك بصمة على مجمل العلاقات السياسية.

وأشار أبو مرزوق أن الحصار وبعض القضايا العالقة يمنعان أن يكون رئيس الحركة في خارج غزة.

وأكد أن المجلس الشورى التابع لحماس هو من يقرر من سيرأس الحركة، مشيرا أن كل أعضاء المجلس مرشحون محتملون لرئاسة الحركة .

واعتبر أبو مرزوق أن الانتخابات الداخلية هي محاولة لتجديد القيادات في جو ديمقراطي سليم.