بيرنلي يحرم تشيلسي من مواصلة الانتصارات

بيرنلي/PNN-أرغم بيرنلي ضيفه المتصدر تشيلسي على الاكتفاء بنقطة واحدة، إثر تعادله معه بهدف لمثله مساء الأحد على ملعب “تيرف مور”، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة السابعة عبر بيدرو رودريجيز، قبل أن يعادل روبي برادي الكفة لبيرنلي بالدقيقة 24، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وارتفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 60 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن توتنهام الذي خسر السبت أمام ليفربول بهدفين نظيفين، علماً بأن أرسنال يحمل الرصيد ذاته من النقاط (50)، لكن يتأخر عن جاره اللندني الأبيض بفارق الأهداف.

بدوره، واصل ليستر سيتي “حامل اللقب” نتائجه الكارثية هذا الموسم، بعدما سقط مجدداً في فخ الخسارة خارج الديار أمام مضيفه سوانزي سيتي بهدفين دون مقابل على ملعب “ليبرتي ستاديوم”.

وجاءت ثنائية سوانزي في الشوط الأول بأقدام ألفي ماوسون، ومارتين أولسون في الدقيقتين 37، و45 على الترتيب.