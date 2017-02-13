عدة اصابات أحدها بالغة إثر انهيار رافعة في “تل أبيب”

القدس/PNN-أصيب عدد من الأشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة اثر انهيار رافعة بناء ضخمة في “بات يام” المجاورة لــ “تل أبيب” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري:”وفقاً للمعلومات والتفاصيل الاولية انهارت رافعة بورشة بناء في منطقة بات يام بتل أبيب، مما اصاب وعلى ما يبدو عدة افراد”.

و أضافت:” تبين لاحقا أن حادث انهيار الرافعة اسفر عن اصابة 4 اشخاص بما شمل اصابة بالغة بينما الاخرون طفيفة تمت احالتهم للعلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات”.