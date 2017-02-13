الإعلان عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين لكرة القدم

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القدس/PNN– أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين، وذلك على النحو الآتي:

                                           الخميس 16/2/2017    
المراقب الســـاعة الملعب الفريقين الرقم
ناصر عمايرة 15:00 دورا اهلي الخليل × بيت صفافا 1.
عوض بدير 15:00 طولكرم مركز بلاطة × اسلامي قلقيلية 2.
مجدي زبيدات 15:00 فيصل الظاهرية × اهلي قلقيلية 3.
فادي اللحام 15:00 الخضر شباب الخليل × الموظفين 4.
خالد الصياد 15:00 ماجد مركز طولكرم × واد فوكين 5.
تامر بركات 15:00 نابلس ثقافي طولكرم × سلوان 6.
                                           الجمعة  17/2/2017     
عماد قراعين 15:00 فيصل نادي الخضر × مركز رقم 1 7.
محمود ابو صبيح 15:00 الحسين واد النيص × العبيدية 8.
ابراهيم حروب 15:00 الخضر هلال القدس × جمعية الشبان 9.
احمد بشارات 15:00 اريحا مركز الامعري × بيت امر 10.
ناصر عمايرة 15:00 دورا جبل المكبر × ابناء القدس 11.
السبت 18/2/2017
فادي اللحام 15:00 الخضر السموع × العيسوية 12.
خالد الصياد 15:00 اريحا مؤسسة البيرة × مركز عسكر 13.
محمد عوض 15:00 الحسين نادي دورا × الكرمل 14.
الاحد 19/2/2017
فدائي نافع 15:00 ماجد نادي يطا × طوباس 15.
سليمان العمد 15:00 نابلس نادي القوات × نادي جنين 16.

 

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