الإعلان عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين لكرة القدم

القدس/PNN– أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين، وذلك على النحو الآتي:

الخميس 16/2/2017 المراقب الســـاعة الملعب الفريقين الرقم ناصر عمايرة 15:00 دورا اهلي الخليل × بيت صفافا 1. عوض بدير 15:00 طولكرم مركز بلاطة × اسلامي قلقيلية 2. مجدي زبيدات 15:00 فيصل الظاهرية × اهلي قلقيلية 3. فادي اللحام 15:00 الخضر شباب الخليل × الموظفين 4. خالد الصياد 15:00 ماجد مركز طولكرم × واد فوكين 5. تامر بركات 15:00 نابلس ثقافي طولكرم × سلوان 6. الجمعة 17/2/2017 عماد قراعين 15:00 فيصل نادي الخضر × مركز رقم 1 7. محمود ابو صبيح 15:00 الحسين واد النيص × العبيدية 8. ابراهيم حروب 15:00 الخضر هلال القدس × جمعية الشبان 9. احمد بشارات 15:00 اريحا مركز الامعري × بيت امر 10. ناصر عمايرة 15:00 دورا جبل المكبر × ابناء القدس 11. السبت 18/2/2017 فادي اللحام 15:00 الخضر السموع × العيسوية 12. خالد الصياد 15:00 اريحا مؤسسة البيرة × مركز عسكر 13. محمد عوض 15:00 الحسين نادي دورا × الكرمل 14. الاحد 19/2/2017 فدائي نافع 15:00 ماجد نادي يطا × طوباس 15. سليمان العمد 15:00 نابلس نادي القوات × نادي جنين 16.