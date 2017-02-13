الإعلان عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين لكرة القدم

القدس/PNN– أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس فلسطين، وذلك على النحو الآتي:
|الخميس 16/2/2017
|المراقب
|الســـاعة
|الملعب
|الفريقين
|الرقم
|ناصر عمايرة
|15:00
|دورا
|اهلي الخليل × بيت صفافا
|1.
|عوض بدير
|15:00
|طولكرم
|مركز بلاطة × اسلامي قلقيلية
|2.
|مجدي زبيدات
|15:00
|فيصل
|الظاهرية × اهلي قلقيلية
|3.
|فادي اللحام
|15:00
|الخضر
|شباب الخليل × الموظفين
|4.
|خالد الصياد
|15:00
|ماجد
|مركز طولكرم × واد فوكين
|5.
|تامر بركات
|15:00
|نابلس
|ثقافي طولكرم × سلوان
|6.
|الجمعة 17/2/2017
|عماد قراعين
|15:00
|فيصل
|نادي الخضر × مركز رقم 1
|7.
|محمود ابو صبيح
|15:00
|الحسين
|واد النيص × العبيدية
|8.
|ابراهيم حروب
|15:00
|الخضر
|هلال القدس × جمعية الشبان
|9.
|احمد بشارات
|15:00
|اريحا
|مركز الامعري × بيت امر
|10.
|ناصر عمايرة
|15:00
|دورا
|جبل المكبر × ابناء القدس
|11.
|السبت 18/2/2017
|فادي اللحام
|15:00
|الخضر
|السموع × العيسوية
|12.
|خالد الصياد
|15:00
|اريحا
|مؤسسة البيرة × مركز عسكر
|13.
|محمد عوض
|15:00
|الحسين
|نادي دورا × الكرمل
|14.
|الاحد 19/2/2017
|فدائي نافع
|15:00
|ماجد
|نادي يطا × طوباس
|15.
|سليمان العمد
|15:00
|نابلس
|نادي القوات × نادي جنين
|16.