الاحتلال يفرج عن الأسيرين الشقيقين أبو عليا

رام الله /PNN – أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن الأسيرين الشقيقين منتصر ومهتدي مصباح أبو عليا، من سجن النقب.

وفور الإفراج عنهما، نُقل الشقيقان أبو عليا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، خاصة أن منتصر يعاني منذ اعتقاله عام 2013 من مشاكل في الحلق والمريء والمعدة، ويواجه صعوبة في تناول الطعام

والشراب، كما يتقيأ باستمرار، ووضعه الصحي ازداد سوءا منذ ستة شهور، فأصبح يعاني من صعوبة في النوم بسبب التقيؤ الدائم، إضافة لصعوبة في التنفّس، كما فقد من وزنه مؤخرا 10 كيلوغرام، وفق ما جاء في

بيان صادر عن نادي الأسير.

وأضاف نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتقديم العلاج للأسير أبو عليا طيلة سنوات اعتقاله، وهو بحاجة لعملية جراحية عاجلة للمريء.

يذكر أن الأسيرين أبو عليا، من قرية المغير شمال رام الله، أنهيا حكما بالسّجن الفعلي لثلاث سنوات وتسعة شهور، إضافة لغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.