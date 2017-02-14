الاحتلال يقتحم مدن الضفة الغربية ويعتقل عدداً من المواطنين

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدن بيت لحم وقلقيلية والخليل.

ووفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه اعتقل مواطنا من فقوعة وهو ناشط من “حماس”، وآخر من سعير وثالث من بيت ساحور.

إضافة إلى ذلك أقر الاحتلال أنه اعتقل مواطنين من مخيم عايدة وآخرين من مخيم العروب.

وعرف من بين المعتقلين، محمد صلاح المساعيد، وأنس صلاح المساعيد، وكلاهما من مخيم عايدة، بيت لحم، بالإضافة لاعتقالها عرفات أحمد غنيمات، من صوريف، بالخليل