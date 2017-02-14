جوارديولا: سأصلي من أجل خيسوس.. والفجوة ضخمة مع تشيلسي

رام الله/PNN- يأمل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تكون إصابة مهاجم الفريق الشاب جابرييل خيسوس التي تعرض لها أمام بورنموث، مساء أمس الإثنين، ليست بالخطرة.

وحقق السيتي فوزًا مستحقًا (2-0) على بورنموث، ليقفز من المركز الخامس للثاني بفارق 8 نقاط عن تشيلسي.

وتعرض خيسوس للإصابة، بعد تدخل عنيف على قدمه اليمنى، أدى لخروجه بعد مرور 13 دقيقة فقط، من المباراة، وشارك بدلًا منه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، عقب المباراة: “اليوم سوف نعلم بالتأكيد ما هي المشكلة مع خيسوس. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، وسأصلي من أجله”.

وعن المباراة، أكد جوارديولا، قدرة لاعبيه على تقليص فارق النقاط مع تشيلسي، لكنه يرى أن “الفجوة لا تزال كبيرة جدًا” من أجل اللحاق بتشيلسي المتصدر.

ورغم شعور جوارديولا بالسعادة بسبب قدرة السيتي على الخروج بالانتصار، فإنه يعتقد أن تشيلسي يتقدم بفارق “ضخم” جدًا على باقي المنافسين.

وقال جوارديولا، بعد الفوز بهدفي رحيم سترلينج وتيرون مينجز بطريق الخطأ في مرماه بعد لمسة من سيرجيو أجويرو “الفجوة لا تزال كبيرة جدًا”.

وأضاف أن تشيلسي لم يحقق الفوز أمام بيرنلي، الأحد واكتفى بالتعادل (1-1)، لكنه رغم ذلك قدم أداءً قويًا وصنع العديد من الفرص.

وتابع “الفجوة لا تزال ضخمة. من المهم بالنسبة لنا التركيز على مبارياتنا وتطوير مستوانا، وأشعر أن مستوانا تحسن كثيرًا في المباريات الأخيرة”.

ولا يتعارض رأي جوارديولا بشأن الفارق “الضخم” في تفكيره في تقارب مستويات العديد من المباريات هذا الموسم، لكن المدرب الإسباني يستهدف حاليًا التواجود في المربع الذهبي، والتأهل لدوري الأبطال.

وقال جوارديولا “الفارق بين الثاني والسادس في الترتيب قريب جدًا 4 نقاط فقط، لذلك بدأنا المباراة في المركز الخامس، والآن نحن بالمركز الثاني”.

وأضاف “هذا يعني أن كل الفرق تبقى في المنافسة. إذا خسر فريق مباراة فإنه يتراجع، لذلك فالصراع سيكون قويا على التأهل لدوري أبطال أوروبا”.

ورغم تكهنات بإمكانية رحيل أجويرو هداف السيتي في نهاية الموسم الجاري، فإنه قدم أداء قويا بعد المشاركة كبديل لزميله الشاب البرازيلي جابرييل خيسوس الذي أصيب في بداية اللقاء.

وقال جوارديولا: “لقد لعب بشكل جيد، وفاز، وقاتل. هذا أمر مهم، وأنا سعيد جدًا من أجله”.

المصدر: كووورة.