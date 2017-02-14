8 لاعبين يرجحون كفة فرقهم في مواجهات دوري الأبطال

مدريد/PNN- تنطلق المرحلة الأولى من مواجهات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء، بأربع مبارايات قوية.

وتبدأ المرحلة، مساء الثلاثاء، بمواجهتين بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على ملعب “حديقة الأمراء، في العاصمة الفرنسية باريس، بينما يستضيف بنفيكا منافسه بوروسيا دورتموند، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وفي اليوم التالي، يستضيف ريال مدريد “حامل اللقب” نظيره نابولي، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، فيما يحل أرسنال ضيفًا على بايرن ميونيخ في ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق البافاري.

وأعدت شبكة “ESPN” تقريرًا خاصًا عن المباريات الأربع، اختارت فيه 8 لاعبين يرجحون كفة فرقهم نحو الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

1- ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)

يشكل الإيطالي ماركو فيراتي، بجانب زميله تياجو موتا، حائطًا دفاعيًا صلبًا أمام رباعي الخط الخلفي، بالإضافة إلى أن فيراتي يملك مهارات جيدة المراوغة وخلق المساحات، ما يمنح فريقه الأفضلية في السيطرة على وسط الملعب، خاصة في ظل تراجع مستوى خط وسط برشلونة.

2- جيرارد بيكيه (برشلونة)

بيكيه ليس هو اللاعب الأفضل في برشلونة، إلا إنه حينما يفقد الفريق الكتالوني لاعبًا من الخط الأمامي، يمكن لإنريكي استيعاب الأمر، ولكن غياب بيكيه يكون نقطة ضعف واضحة في الخط الدفاعي للفريق الكتالوني.

ويتميز بيكيه في الألعاب الهوائية، وبالذكاء الكبير في القيام بواجبات مركزه وتغطية المساحات الخلفية، كما يساهم في منح فريقه الاستحواذ على الكرة وبدء الهجمات من الخلف.

3- لويزاو (بنفيكا)

يحتاج بنفيكا بشدة لتواجد قائده البرازيلي لويزاو، من أجل قيادة التنظيم الدفاعي ومواجهة خطورة مهاجم بوروسيا دورتموند الخطير أوباميانج.

4- جوليان فيجل (بوروسيا دورتموند)

لا يقدم فيجل الكرات الطويلة، أو يتميز بالقوة في التحامات وسط الملعب، إلا أنه يجيد التمركز في المواقع الرائعة، كما أنه قادر على اختراق دفاعات الخصوم بذكاء شديد، والسيطرة على منطقة الوسط ومنح الفرصة لزملائه من أجل التقدم للأمام.

5- توني كروس (ريال مدريد)

يتميز الألماني بمكر أسطورة خط الوسط الإيطالي أندريا بيرلو، كما يملك لياقة بدنية عالية، وقادر على حسم معارك وسط الميدان بفضل تمركزه الرائع وقدرته الفائقة على التمرير المنضبط، وحينما يكون كروس في مستواه فهو أفضل لاعب وسط في العالم.

6- درايس ميرتينز (نابولي)

أعطى ميرتينز إضافة مميزة لتشكيلة المدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم، ويمكن للمهاجم البلجيكي اختراق نقاط الضعف في الخط الدفاعي لريال مدريد.

7- تشابي ألونسو (بايرن ميونيخ)

المخضرم الإسباني قادر على إحداث التوازن في وسط ملعب الفريق البافاري، بفضل تمريراته المتقنة، إلا إنه سيكون مسؤولا عن منع مسعود أوزيل من السيطرة على الكرة في وسط الملعب، وقد تحسن ألونسو بشكل كبير في الجانب الدفاعي.

8- أليكسيس سانشيز (أرسنال)

يملك الدولي التشيلي القدرة على اللعب في عمق الهجوم، كما يتميز بقدرته على تسلم الكرة والدوران للخلف لمواجهة الدفاع، ما يشكل ضغطًا كبيرا على دفاعات بايرن ميونيخ.

المصدر: كووورة.