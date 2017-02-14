الاحصاء: الخضروات والمحروقات والاسماك تقود ارتفاع مؤشر الاسعار الشهر الماضي

رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون الثاني الماضي يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.79%، والمجففة بنسبة 3.31%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.15%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 4.21%، وأسعار الغاز بنسبة 4.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.38%، والأسماك الطازجة بنسبة 7.67%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 4.90%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.43%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.11%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 1.45%.

وأوضح الاحصاء في بيان، اليوم الثلاثاء، حول جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للشهر الماضي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 0.14%، مقارنة مع كانون الأول 2016، بواقع 1.02% في القدس، وبنسبة 0.38% في قطاع غزة، وبارتفاع طفيف نسبته 0.03% في الضفة الغربية.

وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر المرصود مع كانون ثاني 2016، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.26%، بواقع 0.93% في قطاع غزة، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.05% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 3.17% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وأوضح أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعا نسبته 1.02% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر كانون أول 2016، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 24.03%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.83%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 6.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 5.25%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 3.51%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 3.13%، وأسعار الأرز بنسبة 1.51%، وأسعار الطحين بنسبة 1.31%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 6.08%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.39%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.20%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.96%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 0.93%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.38% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر كانون أول 2016، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9.40%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.47%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.30%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.89%، وأسعار الغاز بنسبة 3.72%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.57%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.22%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.18%، وأسعار الطحين بنسبة 1.23%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.66%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.65%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 2.30%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.88%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.49%، وأسعار الأرز بمقدار 1.28%، وأسعار الخبز بمقدار 1.15%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 0.59%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع شهر كانون أول 2016، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.26%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 6.99%، وأسعار الغاز بنسبة 4.90%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.18%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 1.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.90%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 6.02%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 5.39%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 2.95%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 1.62%، وأسعار الطحين بمقدار 0.92%.