عريقات: نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته سيما القرار 2334

رام الله/ PNN- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د صائب عريقات مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته سيما القرار 2334 ودفع حكومة الاحتلال إلى الامتثال له، محذرا من خطورة قانون التسوية الذي صادقت عليه الكنيست مؤخرا.

ولفت عريقات في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إلى أهمية المواقف الدولية التي أُعلنت احتجاجا على قانون التسوية سيما ألمانيا والتي ألغت لقاء قمة مع حكومة الاحتلال والاتحاد الأوروبي وكذلك الغاء مؤتمر المياه، مشيرا في لقائه بالأمس مع قناصل الاتحادالأوروبي إلى ضرورة اعتراف الدول الأوروبية، بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك مقاطعة كل ما له علاقة بالمستوطنات.

ودعا عريقات الحكومة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين، وتقديم مشروع القانون الخاص بذلك للجنة التنفيذية من أجل اقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه.

وفيما يتعلق بلقاء نتينياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عريقات عن أمله بأن ترفض الادارة الأمريكية الجديدة الاستيطان وتعتبر حل الدولتين مصلحة أمريكية وفلسطينية واسرائيلية وكذلك للمنطقة ككل.