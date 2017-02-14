كحيل: محكمة الانتخابات ستشكل وستباشر عملها بعد نشر سجل الناخبين

رام الله/PNN- أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الانتخابات ستشكل، وستباشر عملها عقب نشر سجل الناخبين.

وأكد كحيل حرص الرئيس محمود عباس والقيادة على اجراء الانتخابات في الضفة وغزة في يوم واحد، مشيرا الى ان كافة الامور الانتخابية ستبحث وتنسق مع الفصائل لتهيئة الظروف المناسبة لاجرائها.

واشار كحيل في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم الى ان محكمة الانتخابات سيتم تشكيلها وتبدأ اعمالها في المرحلة الاولى أي في الفترة التي ستلي نشر سجل الناخبين لتقديم أي اعتراضات على السجل بدء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولخمسة ايام متتالية.

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