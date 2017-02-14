ادعيس: صوت الاذان سيبقى يصدح في مساجدنا

طوباس/PNN- تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس قرية العقبة بمحافظة طوباس واطلع على واقع الحياة وصمود اهلها في ظل غطرسة الاحتلال وتماديه بسرقة اراضي المحافظة،وشدد على ضرورة تعزيز وتمكين المواطنين وثبيتهم فوق ارضهم،واكد خلال تفقده مسجد القرية ولقائه رئيس مجلسها الحاج سامي صادق على اهمية الرباط والتكاتف والتعاضد يدا واحدة في مواجهة سياسة المحتل الذي ينهش ارضنا وسياسته التهجيرية والتهويدية التي تهدف للنيل من صمودنا ولكن لن يكون له ذلك، مبينا ان صوت الاذان وصوت الحق سيبقى يصدح عاليا في ماذن الاقصى والمسجد الابراهيمي وطوباس وسائر المساجد.

واضاف سماحته ان الاحتلال ومن خلال سياسته تجاه هذه المحافظة، وعبر سنين مضت هدم مسجد يرزا اكثر من مرة، اضافة لوقفه بناء مسجد في قرية كردلا، ويمارس سياسة عقابية شرسة بحق اهلها ،ظانا منه ان ذلك سيفت من عضدنا او يثني هاماتنا،مبينا ان هاماتنا لن تنحني الا لله ، وسيبقى المسجد شانه شان المواطن عنوانا للصمود والتصدي.

واشاد ادعيس بصمود المواطنين في محافظة طوباس وسائر الوطن،ودور اهلها بالمحافظة على ارضهم ومساجدهم مبينا دور المسجد في حياة الناس ودوره الطليعي في إيصال رسالة الإسلام وتنويرهم ووضعهم على الطريق القويم،كونها منارات للعلم والمعرفة والوحدة ولم الشمل، وأنها تجمع ولا تفرق، وأنها ركن هام وجزءٌ أساس وأصيل من تركيبة المجتمع الإسلامي.