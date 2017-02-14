الشرطة تقبض على شخص بتهمة حرق مركبة في قلقيلية

قلقيلية/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص بتهمة حرق مركبة تعود لأحد المواطنين في مدينة قلقيلية .

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: بأن مواطنا من مدينة قلقيلية , تقدم بشكوى لدى الشرطة , مفادها قيام شخص مجهول بحرق مركبته ليلا والتي كانت متوقفة أمام منزله في مدينة قلقيلية , وعلى الفور توجهت قوة من المباحث العامة للمكان وبعد إجراء الكشف والمعاينة على المركبة تبين أن المركبة محترقة بفعل فاعل وبعد البحث والتحري والمتابعة تم الاشتباه بشخص وباستدعائه وسماع أقواله أفاد بأنه هو من قام بحرق المركبة .

واكد البيان توقيف المشتبه به تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا .