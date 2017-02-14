قلقيلية : المحافظ يزور مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويطلع على سير العمل

قلقيلية/PNN- أشاد اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون في نقل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني من خلال التغطية الشاملة لكافة الأحداث.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها لمكتب الهيئة في المحافظة، اطلع خلالها على التجهيزات الجديدة والتي تشمل ” كاميرات وأجهزة متطورة “، وكان في استقباله مدير الهيئة عزت أبو عباه وطاقم العاملين في هيئة تلفزيون فلسطين/قلقيلية.

وقدم المحافظ .. شكره للدكتور أحمد عساف رئيس الهيئة على تواصله الدائم مع محافظة قلقيلية، والإيعاز بتحديث الأجهزة والمعدات في مكتب الهيئة بالمحافظة، مشيداً بالجنود الفاعلين طاقم تلفزيون فلسطين، الذين يتواجدون في كافة المناطق خاصة تلك التي تشهد مواجهات مستمرة، مؤكداً على خصوصية محافظة قلقيلية واستهدافها إسرائيلياً وهذا يتطلب رسالة إعلامية واضحة تصل إلى الرأي العام العالمي، مشدداً أن ذلك لن يتحقق إلا بالتكامل في الأداء.

من جهته شكر مدير الهيئة المحافظ على الزيارة وأكد على أن إستراتيجية العمل الإعلامي لدى تلفزيون فلسطين تؤكد على التواجد الدائم في كافة الميادين، ونقل رسالة المحافظة الإعلامية بمهنية واحتراف.