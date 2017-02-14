السفير مصطفى يطلع رئيس الشؤون الدينية التركي على تطورات الاوضاع في فلسطين

رام الله/PNN- اطلع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الشؤون الدينية في أنقرة، رئيس الشؤون الدينية محمد غورماز على التطورات الاخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالذات على ضوء تنامي وتزايد وتيرة القوانين العنصرية التي يتسابق أعضاء اليمين المتطرف في اسرائيل على سنها، ومن بينها قانون منع الاذان وقانون التسوية الهادف الى سرقة الارض الفلسطينية وشرعنة المستوطنات غير الشرعية.

حيث أكد السفير مصطفى على رفض الشعب الفلسطيني لهذه القوانين التي لا تلزمنا ولن نعترف بمضامنيها ودعا العالم الى اسماع صوته في وجه هذه الحكومة التي تمادت كثيرا في تمردها على الشرعيه الدولية. مشيرا الى أن إسرائيل تستغل المرحلة الحالية التي يمر بها العالم في تسريع إصدار قوانين العنصرية التي تخدم مصالحها.

بدوره قال رئيس الشؤون الدينية التركية محمد غورماز موجها حديثه للاسرائيليين “إذا منعتم أن يصدح المؤذنون في القدس بالأذان، فسيغدو كل فلسطيني مؤذنا”.

وأضاف بأن الاذان ليس مجرد نداء يُتلى، إنَما هو شعار للإسلام، ورمز للوجود الإسلامي في أي مكان، فضلا عن كونه مبدأ مهم جدا يخص حرية الاعتقاد. مشيرا الى انه بالنسبة لتركيا فان منع الأذان في القدس، بمثابة منع الأذان في مكة أو في إسطنبول، وهو أمر يُحزن المسلمين بشدة.

وأكد غورماز أن رئاسة الشؤون الدينية ستبذل قصارى جهدها بكافة الطرق السلمية لمنع تنفيذ هذا القانون، معتبرا أن أصحاب العقول السليمة لن يسمحوا بحدوث ذلك .

كما تم التباحث خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين وزارتي الاوقاف والشؤون الدينية في فلسطين ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا بما في ذلك النظر في توقيع اتفاقيات حكومية في هذا الشأن .

وحضر اللقاء كذلك السيد نبيل السراج بالاضافة الى مساعدي رئيس الشؤون الدينية.