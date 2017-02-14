“ريتش” و”برنامج الأغذية العالمي في فلسطين” توقعان اتفاقية شراكة

رام الله/PNN- وقعت كل من شركة ريتش إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لخدمات الاتصال المتخصّص ممثلة بمديرها العام رامي شمشوم، وبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين اتفاقية شراكة تعمل بموجبها شركة ريتش على تقديم خدمات الإتصال المتخصص لبرنامج الأغذية العالمي.

وحسب الاتفاقية فإنّ شركة ريتش ستتكفّل باستقبال المكالمات الواردة من منتسبي ومستفيدي برنامج الأغذية العالمي في فلسطين على الرقم (1800124126) وتسجيل استفساراتهم وتحويلها إلى الأقسام المختصة بالإضافة إلى توفير إمكانية طلب معلومات عن المساعدة التي يتلقاها المنتسب أو إصدار شكوى، وذلك على مدار الساعة وفي جميع ايام الاسبوع.

وقال رامي شمشوم مدير عام شركة ريتش “يسعدنا إنضمام برنامج الأغذية العالمي في فلسطين لزبائن شركة ريتش ونحن فخورون بالتعاون المشترك فيما بيننا ونطمح إلى توطيد العلاقات مع مؤسسات ومنظمات أهلية ودولية من هذا النوع، كوننا شركة مختصة في تقديم خدمات متنوعة في مجال العناية بالزبائن من خلال إدارة المكالمات الواردة والصادرة بالإضافة إلى خدمة مراقبة وإدارة صفحات التواصل الإجتماعي.

وأشار شمشوم إلى أن الاتفاقية تصبو الى تركيز مفهوم مركز اتصال متخصص ومساند في فلسطين وليخدم الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية والدولية و الحديثة. مؤكداً بان شركة ريتش تطمح بأن تكون الرائدة في تقديم خدمات الإسناد والدعم والمساندة عالية الجودة في المنطقة مما يؤدي إلى تعزيز رضى الزبائن والمنتفعين وتمكين العلاقة معهم من خلال توفير باقة واسعة من الخدمات والحلول لمختلف الاحتياجات.