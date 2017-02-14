الاحتلال يشعل النار بمنزل في دير رازح جنوب الخليل

رام الله/PNN- أشعل جنود الاحتلال اليوم الثلاثاء، النار في منزل المواطن جهاد حسن حجة في قرية دير رازح جنوب مدينة دورا جنوب الخليل، ولم تقع إصابات.

وقال حجة في اتصال هاتفي مع “وفا”، إن جنود الاحتلال ألقوا مادة حارقة في المنزل بعد خروج زوجته لمساعدة أبنائها على اجتياز الشارع الرئيسي، ولدى عودتها وجدت النار تشتعل بالمنزل الذي كان بجانبه عدد من جنود الاحتلال، وتبين وجود مادة صفراء على أرضية المنزل .

وأضاف: أن مئات جنود الاحتلال كانوا يتواجدون في المنطقة ويقومون بأعمال تدريب امتدت لساعات الفجر الأولى .

وأوضح حجة، أن قوات الاحتلال اعتقلته وثلاثة من أبنائه قبل شهر بعد أن احتل الجنود منزله لمدة ثلاثة أيام، حيث يقع منزله على الطريق الرئيس ويبعد قرابة 300 مترا عن معسكر وبؤرة استيطانية أقيما منذ ثلاث سنوات .