النقل والمواصلات تفتح المجال للراغبين بالانضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة

رام الله/PNN- صرحت وزارة النقل والمواصلات بانها قررت فتح باب التقدم بطلبات الانضمام لقائمة مستوردي المركبات المستعملة في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) خلال الفترة (14/2/2017 ــــ 23/2/2017 ) وفقا ًللمتطلبات والشروط الموضحة بالاعلان المنشور على مواقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة في هذا السياق بان هذه الخطوة جاءت بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتلبية لحاجة السوق الفلسطيني ، وبعد اجراءات قامت بها الوزارة لتقييم وشطب عدد من شركات الإستيراد التي لم تلتزم بشروط ومتطلبات الاستيراد .

واضافت الوزارة بانها وضعت المعايير والآليات لذلك ، بما يكفل ترسيخ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيراً لدور المستورد الفلسطيني ، وصولا الى توفير اسطول نقل حديث ومتطور للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

الى جانب ذلك دعت الوزارة الراغبين تقديم الطلبات خلال الفترة المذكورة اعلاه لدى الادارة العامة للشؤون الفنية في مقر الوزارة ، وفقا للشروط المعلنة وعلى نموذج معتمد ومعد لذلك ، على ان يتم اختيار الشركات المقبولة بناءً على معايير تضعها الوزارة بالخصوص .

وقد أكدت الوزارة بأنها تقوم حالياً بدراسة معايير وشروط إستقبال طلبات جديدة للإنضمام لقائمة مستوري المركبات المستعملة في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) وستعلن عنها قريباً .