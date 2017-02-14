شرطة ضواحي القدس تقبض على 10 اشخاص مطلوبين بحملة في عناتا

ضواحي القدس/PNN- قبضت شرطة ضواحي القدس، فجر اليوم الثلاثا،ء على 10 اشخاص مطلوبين للعدالة بحملة نفذتها في بلدة عناتا شمال شرقي القدس .

وذكر المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بان شرطة ضواحي القدس نفذت فجر اليوم حملة في بلدة عناتا للقبض على مطلوبين صارد بحقهم مذكرات قضائية وقضايا جنائية وتمكنت من القبض على 10 اشخاص من بيهنم شخص من نابلس صادر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنه و12 امر حبس بقيمة 46 الف شيكل .

واضاف ارزيقات بان مناطق ضواحي القدس كانت تعتبر ملاذا امنا للاشخاص المطلوبين من المحافظات ولكن تمكنت الشرطة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية والمواطنين من القاء القبض على عدد كبير من المطلوبين ومروجي وتجار المواد المخدرة وضبطت مركبات غير قانونية في اجراءات شرطية مستديمه للحد من الجريمة و الظواهر السلبية الغير قانونية.