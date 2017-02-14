السفير فائد مصطفى يستقبل الأمين العام لمنظمة المدن المتحده والإدارات المحلية

رام الله/PNNP إجتمع السفير فائد مصطفى هذا، اليوم الثلاثاء، في مقر السفاره مع محمد دومان الأمين العام لمنظمة المدن المتحده والادارات المحليه/ فرع الشرق الاوسط وغرب أسيا، حيث جرى النقاش حول الاجتماعات الثلاث التي تشرف عليها المنظمه والتي ستتم في مدينة نابلس خلال الفتره من 11-13 آذار 2017 ، والاجتماعات الثلاث هي

1- اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمه

2- الاجتماع للجنة التنقل الحضري للمنظمه

3- الاجتماع للجنة تطوير التعاون ودبلوماسية المدن للمنظمه .

وشرح محمد دومان جهودهم في تعزيز التعاون مع البلديات في فلسطين ، كما اعرب عن سعادتهم بتنظيم الاجتماع القادم في فلسطين وفي مدينة نابلس بالتحديد .

السفير مصطفى أكد على جاهزية مدينة نابلس لاستقبال ضيوفها المشاركين في هذه الاجتماعات، حيث تقوم بلدية نابلس وبإشراف مباشر من معالي الوزير سميح طبيله بكل الترتيبات والتحضيرات اللازمه، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، مشددا على أهميه استغلال هذه الفرصه من أجل تمتين أواصر العلاقات بين البلديات الفلسطينيه والبلديات التركيه .