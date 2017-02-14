المحافظ رمضان يبحث سبل التعاون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الغير حكومية

رام الله/PNN- بحث محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان مع وفد الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الغير حكومية ، سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين .وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد ، اليوم الثلاثاء ، وضم كلا من رئيس الهيئة الاستشارية شامي الشامي ومعتصم زايد المدير التنفيذي ، وأحمد أبو الهيجا مدير البرامج ، وعرين أبو الرب مسئولة التواصل وتجنيد الأموال ، وعلي أبو الرب أمين الصندوق ، ومن المحافظة مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ومستشار المحافظ للمؤسسات الأهلية ماهر صلاح . وقدم وفد الهيئة شرحا عن آلية العمل التي تهدف إلى تطوير وتنمية وتمكين المجتمع الفلسطيني ، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ، علماً بأن الهيئة تضم في عضويتها مجموعة من المؤسسات الأهلية من محافظات الوطن. هذا و تطرق أبو الهيجا إلى سياسة الهيئة في التواصل والتكامل الإيجابي وقال ” نعمل ضمن سياسة التنسيق وبناء التوجهات التي تعكس القضايا التنموية وتنفيذها أكثر من مجرد لقاءات دورية . وتسليط الضوء على قضايا المجتمع المدني بكافة الاتجاهات والمساهمة في التدريب والتمكين لحلها ضمن المعايير والأسس التطويرية . واقترح أبو الهيجا في سياق حديثه إلى تشكيل بنك معلومات لدمج المؤسسات في بوتقة واحدة ( أرشفة الكترونية ) من أجل توحيد البيانات وتركيز العمل .

وبدوره قال زايد ” نركز على الأفكار والمشاريع الريادية التي تحقق تكاملا اجتماعيا بحيث نقوم بفحص احتياجات المؤسسات الفلسطينية الأهلية وتحديدا في المناطق المصنفة ” ج ” حتى تتمكن من أداء واجبها في عملية التنمية الشاملة في هذه للتجمعات النائية والمحافظة على استدامتها .

من جهته أكد المحافظ رمضان أن الهيئة تقوم بعمل مميز في مجال العمل الأهلي ، وتطوير المؤسسات الفلسطينية الأهلية . لافتا إلى أهمية التشبيك والتواصل ما بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والدول المانحة . وقال ” نركز على جانب ترشيد العمل الجماعي التكاملي لتطوير آداء المؤسسات للصالح العام” .