انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.22%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.22%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 915 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 534.89 نقطة، منخفضا 1.16 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.84%، وقطاع التأمين بنسبة 0.05%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.30%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 633 ألف سهم في 156 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 11 شركة، انخفض منها سهم 6 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم شركتي بنك القدس والاتحاد للإعمار والاستثمار.

وانخفض سهم شركات البنك الإسلامي الفلسطيني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الإسلامي العربي، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين.

وارتفع سهم الشركات التالية: الفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية.