حميد : ” الاشخاص ذوي الاعاقة جزء اصيل من مجتمعنا “

وجاءت تصريحات المحافظ اثناء استقباله صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه وفدا من الاتحاد العام لذوي الاعاقة وذلك لاطلاعه على الخدمات المقدمة بالاضافة الى عدد من المطالب والاحتياجات التي أكد حميد الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما هوا متاح خدمة لهذه الفئة الهامة من شعبنا .

حيث أكد ممثلي الاتحاد انهم التقوا بالرئيس محمود عباس ” ابو مازن ” والذي اعطى تعليماته لضم هذه المؤسسة الحيوية للمنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير مشيدين باهتمامه وحرصه على متابعة مطالبهم بكل اهتمام .

حيث أكد ممثلي الاتحاد انهم التقوا بالرئيس محمود عباس ” ابو مازن ” والذي اعطى تعليماته لضم هذه المؤسسة الحيوية للمنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير مشيدين باهتمامه وحرصه على متابعة مطالبهم بكل اهتمام .