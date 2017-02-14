حميد : ” بالتعليم نبني الوطن ونحميه”

الخليل/PNN- سلم محافظ الخليل كامل حميد، ظهر اليوم الثلاثاء، مكرمة لعدد من المدارس الموجودة داخل حواجز الاحتلال والقريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات وذلك في اطار تعزيز صمود وبقاء هذه المدارس في تقديم الخدمة التعليمية للطلبة رغم كل معيقات الاحتلال .

وشملت المكرمة مدارس قرطبة والفيحاء والابراهيمية وزياد جابر وسوسيا والدقيقة والصره والبيرين وذلك بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس حيث وجه المحافظ شكره لكل القائمين على بقاء وصمود المسيرة التعليمية وتميزها في تفوق الطلبة بشكل لافت .

وقال حميد ” بالتعليم نبني الوطن وسنبقى صامدين أمام المحتل والاستيطان مهما كلف الأمر من اجل بناء أجيال قادرة على العطاء وبناء مؤسسات لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ” .

من جهتهم عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ حميد على حرصه الدائم والمتواصل في دعم المسيرة التعليمية في المحافظة سواء من خلال الزيارات الميدانية او المساعدات العينية والمادية التي تقدم باستمرار وكذلك من خلال توجيه التعليمات لكافة المؤسسات الرسمية والاهلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في كافة المجالات .