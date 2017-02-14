الخارجية: عقد الاجتماع الاول للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني المزمع عقده في الكويت

رام الله/PNN- عقد في وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية والمزمع عقده في شهر ايار من العام الجاري في دولة الكويت، والذي جاء تنفيذا لقرار القمة العربية في الدوحة عام 2013، والقمة العربية في نواكشوط عام 2016.

وترأس وكيل وزارة الخارجية السفير د. تيسير جرادات اللجنة والتي شاركت فيها الوزارت والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الطفل، حيث رحب جرادات بأعضاء اللجنة، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر والذي يعكس واقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاقية حقوق الطفل، مؤكدا ان مخرجات هذا المؤتمر سيتم نقلها الى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثمناً دور دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي الخاص بالطفل الفلسطيني، برعاية سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، والامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد ابو الغيظ، حيث سيتم دعوة وزراء الخارجية العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وخبراء في مجال حقوق الطفل في المؤسسات الاقليمية والدولية للمشاركة في هذا المؤتمر.

من جانبه، استعرض مستشار أول فايز ابو الرب من الادارة العامة للشؤن العربية ، المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الانسان، ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والاوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للاطفال الفلسطينيين خاصة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خلال شهادات حية يقدمها الاطفال الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر، بالاضافة الى البحث في الحماية القانونية للاطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها، والبحث في تطوير وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني وتأهيله تعليمياً ونفسياً وثقافياً في مواجهة الاحتلال أيضاً.

كما طرح اعضاء اللجنة العديد من الافكار والمحاور لمناقشتها في المؤتمر، مؤكدين على اهمية هذا المؤتمر والشراكة بين كافة الوزارات والمؤسسات المختصة بهذا الشأن، مثمنين دور وزارة الخارجية ومندوبيتنا في جامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والاراضي المحتلة في الجامعة العربية،على متابعة هذا المؤتمر مع الجهات المختصة.