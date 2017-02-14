كهرباء القدس: تعرض أجزاء من منطقة رام الله والبيرة لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة تخفيض كهرباء إسرائيل للطاقة المطلوبة

القدس/PNN- أكد م. منصور نصار مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس أن انقطاع التيار الكهربائي اليوم عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة جاء نتيجة قيام شركة كهرباء إسرائيل بتخفيض القدرة الكهربائية المطلوبة عن المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع الأحمال الكهربائية إلى مستويات عالية على شبكات الشركة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن معظم الخطوط المغذية للمحافظة.

وأضاف منصور أن تخفيض كهرباء إسرائيل القدرة الكهربائية المطلوبة لمحافظة رام الله والبيرة يأتي في ظل نقص الطاقة المتاحة بسبب مواصلة رفض الجانب الإسرائيلي تزويدنا بطاقة إضافية، موضحاً أننا حالياً نقوم بمفاوضات مع كهرباء إسرائيل لإعادة الأمور على ما كانت عليه في السابق لتلافي استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وتقدم من كافة المشتركين بالاعتذار عن هذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن أجزاء من محافظتي رام الله والبيرة، وخصوصاً في منطقة المصيون، وقلنديا، وكفر عقب، وأم الشرايط.

وناشد منصور كافة المشتركين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي وعدم تشغيل الأحمال الحرارية العالية المتمثلة بالبويلر، والاتمور وفرن الكهرباء والنشافة، والغسالة، خصوصاً في ظل تدني درجات الحرارة وأيضاً في ساعات الذروة التي تتمثل ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وأيضاً من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، والاقتصاد في استخدام مصادر التدفئة المتمثلة في المدافئ الكهربائية والمكيفات والاكتفاء بتشغيل الحد الادنى من هذه الاحمال، والاعتماد على مصادر بديلة للتدفئة، تحسباً من ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكات.

وطالبت الشركة المواطنين التبليغ عن أية أعطال فنية في حال حدوثها أو حدوث أي طارئ ، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاستعلامات التابع لكهرباء القدس على أرقام الطوارئ التي خصصها لهذا الغرض القدس: الرقم المجاني 1800211511 أو02-6269333، رام الله والبيرة: الرقم المجاني 1800900900 أو 2947650 02-، أو الرقم 133 أو من خلال التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك: على العنوان التالي: www.facebook.com/jdecops.