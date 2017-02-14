الشرطة تطلق اسبوع الأنشطة التوعوية من مخاطر المخدرات في أريحا‎

أريحا/PNN – أطلقت الشرطة اليوم أسبوع التوعية من مخاطر المخدرات ، حيث تستمر المحاضرات لمدة أسبوع من التدريب النظري والعملي و بالشراكة مع جمعية رعاية الأيتام والمحتاجين الخيرية وبمشاركة 120 امرأة من المشاركات في أنشطة الجمعية في محافظة أريحا والأغوار.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة”أن هذه الفعاليات تهدف لنشر التوعية في صفوف النساء، ويقدم هذه المحاضرات ضباط مختصون بالتوعية والإرشاد من شرطة مكافحه المخدرات في أريحا ، وتشمل المحاضرات وورش العمل والعروض المصورة ”.

وأضاف البيان”أن الفعاليات تأتي في إطار مشروع توعية شامل أطلقه مدير شرطة المحافظة العقيد فواز طالب ورئيس الجمعية الشيخ حرب عفاني وهي تشمل برامج نظرية وعملية متعددة في مجالات التعريف بالمخدرات وأضرارها وطرق مكافحتها ” .

وأشار العقيد طالب إلى ضرورة تكثيف التوعية بما يتعلق بالمخدرات وأثرها على الفرد والأسرة ، وأكد أن الشرطة تولي كافة المناطق والشرائح في المحافظة أهميه كبيرة من حيث نشر التوعية وتقديم الخدمة المباشرة والتعريف بالقوانين وبالإجراءات الشرطية ، وذلك للمساهمة من المجتمع المحلي في حفظ الأمن والنظام العام.

و قدم مسئول التوعية والإرشاد الملازم أول محمد ابو الهيجا طرقا حديثة في الوقاية من المخدرات باعتبارها آفة قاتله للجسم والمال، ومدمره للعائلة والمجتمع بشكل عام، وأيضا عن التدخين كمدخل للمخدرات، وقدم عرضاً مصوراً عن المخدرات وأقسامها وأنواعها وطرق انتشارها وخاصة بين الشباب .

وحضر إطلاق فعاليات أسبوع التوعية من الشرطة الرائد إياد دراغمة مدير فرع العلاقات العامة والرائد محمود ردايده مدير فرع مكافحة المخدرات والإعلام ونائب مدير فرع العلاقات العامة النقيب ابراهيم قواريق ، ومن الجمعية جيهان عفانه منسقة المشروع .