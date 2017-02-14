الدكتور الزعتري يطلع ممثل كندا لدى فلسطين على اوضاع الخليل

الخليل/PNN-اطلع اليوم الثلاثاء، الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل، ممثل كندا لدى دولة فلسطين “دوجلاس سكوت براودفوت” والوفد المرافق له، على اوضاع الخليل وانتهاكات الاحتلال المختلفة بحق المواطنين خاصة في البلدة القديمة وجنوب المدينة، بحضور كادر من موظفي البلدية .

رحب الدكتور الزعتري بالوفد الضيف، معرباً عن سعادته لزيارته مدينة الخليل، متحدثاً عن تاريخ الخليل واهميتها، مبيناً الوضع العام التي تعيشه، وما تتعرض له الخليل من انتهاكات مختلفة، خاصة في البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية H2، نتيجة اجراءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، متوجهاً بحديثه نحو شارع الشهداء وتل الرميدة، شارحاً المعاناة التي تواجه المواطنين والاغلاق المستمر للشارع وللمحلات التجارية فيه، بالاضافة الى المستوطنات المقامة على اراضي الخليل والتي تحيط بعدة مناطق في الخليل.

وتابع الدكتور الزعتري في ذات السياق، عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، خاصة في البلدة القديمة، مبيناً عقبات الاحتلال امام طواقم البلدية في المناطق المذكورة، موضحاً الوسائل التي تتبعها البلدية من أجل تشجيع المواطنين لزيارة البلدة القديمة وتعزيز صمودهم ، باحثاً امكانية عمل تعاون بين مدينة الخليل ومدن كندية في مشاريع تنموية تحقق الصالح العام .