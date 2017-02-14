محافظ طولكرم عصام أبو بكر يستقبل وفداً من جامعة النجاح الوطنية

طولكرم/PNN- إستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة وفداً من جامعة النجاح الوطنية ضم كلاً من د. عدنان ملحم مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، ود. معن سماره عميد كلية الزراعة والطب البيطري وطاقم العمادة ورؤساء الأقسام، وذلك بحضور ومشاركة جهات الاختصاص بالمحافظة.

وأثنى المحافظ أبو بكر على دور جامعة النجاح بخدمة المجتمع الفلسطيني ورفد العملية التعليمية بالمزيد من الطاقات الابداعية من ابنائنا الطلبة، مؤكداً على جهود رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور رامي الحمد الله، والقائم باعمال رئيس الجامعة د. ماهر النتشه بالمضي قدماً نحو تطوير المسيرة الأكاديمية للجامعة، مشيراً إلى التعاون والشراكة مع كلية الزراعة والطب البيطري، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية لصالح قطاع الزراعة بالمحافظة، علاوة على بحث امكانية اعداد دراسات تختص بهذا القطاع لتنميته وتطويره والحفاظ عليه، وخاصة أن محافظة طولكرم تمتاز بالطابع الزراعي نتيجة وجود مساحات من الأراضي الخصبة وتوفر المياه اللازمة للزراعة وغيرها من العوامل التي ترفع من امكانية نجاح المشاريع الزراعية على مستوى المحافظة.

وبارك المحافظ أبو بكر للدكتور معن سماره تسلمه عمادة كلية الزراعة والطب البيطري، منوهاً إلى ما بذله العميد السابق د. سليمان الخليل خلال فترة تسلمه الكلية، مشدداً على التواصل الدائم، للاستفادة من تجربة كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة النجاح، وذلك من خلال الشراكة مع مديرية الزراعة والجمعيات والمؤسسات العاملة بهذا المجال.

بدوره نقل د. عدنان ملحم للمحافظ أبو بكر تحيات رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور رامي الحمد الله، والقائم بأعمال الرئيس د. ماهر النتشه، مشدداً على التعاون مع محافظة طولكرم ممثلة بالمحافظ أبو بكر بكامل مؤسساتها الرسمية والأهلية، حيث يأتي ذلك على رأس أولويات الجامعة، وتحديداً من خلال كلية الزراعة والطب البيطري، من خلال المساهمة بكافة النشاطات المجتمعية والتعليمية، والفكرية والدراسات، وغيرها من الجوانب التي تتعلق بعمل الزراعة والاستفادة من امكانات الكلية وخبراتها الأكاديمية والعلمية، موضحاً بأن العلاقة مع محافظة طولكرم وكافة محافظات الوطن علاقة تكاملية تقوم على التنسيق والتعاون المشترك، لخدمة المحافظة وكافة المواطنين.

ومن جانبه تحدث د. معن سماره عن برامج عمل كلية الزراعة والطب البيطري خلال الفترة القادمة والتي تضع قدراتها وخبراتها لصالح خدمة القطاع الزراعي بطولكرم وفي جميع انحاء الوطن، معبراً عن شكره للمحافظ أبو بكر على حسن الاستقبال والتعاون لما فيه خير وفائدة للمزارعين من خلال بحث التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة المؤسسات والجمعيات الزراعية والجامعات الشريكة.