A Palestinian man from al-Said family, destroys his own home using a sledgehammer in Jerusalem's Old City on March 03, 2013. Al-Said decided to demolish his own home to carry out an Israeli court order under the pretext of building without municipality permit. Many Palestinians end up demolishing their homes themselves to avoid the high cost of paying for Israeli government bulldozers, or being sent to prison for not being able to pay. Photo by Mahfouz Abu Turk

مقدسي يهدم غرفة مكتب بضغط من الاحتلال

‏2 ساعتين مضت سياسة 60 زيارة

القدس /PNN- أقدم المقدسي مالك الخطيب، اليوم الثلاثاء، على هدم غرفة مكتب بقرية حزما شمال شرق القدس المحتلة، بمساحة 20 مترا، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، التي سلمته أمر هدم قبل

أيام، بذريعة عدم الترخيص.

وقال الخطيب إنه هدم الغرفة، التي قام ببنائها مع ملحق حمام لاستعمالها كمكتب لمشتله في حزما بعد أن سلمته بلدية الاحتلال أمرا بهدمها بذريعة أنها غير مرخصة، علماً أنها مبنية من الطوب بينما سقفها من

الصفيح.

وأضاف أنه أقدم على هذا العمل بنفسه تحسبا من قيام البلدية بذلك وإجباره على دفع بدل تكلفة الهدم التي قد تصل إلى 50 ألف شيقل.

 

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