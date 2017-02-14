مقدسي يهدم غرفة مكتب بضغط من الاحتلال

القدس /PNN- أقدم المقدسي مالك الخطيب، اليوم الثلاثاء، على هدم غرفة مكتب بقرية حزما شمال شرق القدس المحتلة، بمساحة 20 مترا، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، التي سلمته أمر هدم قبل

أيام، بذريعة عدم الترخيص.

وقال الخطيب إنه هدم الغرفة، التي قام ببنائها مع ملحق حمام لاستعمالها كمكتب لمشتله في حزما بعد أن سلمته بلدية الاحتلال أمرا بهدمها بذريعة أنها غير مرخصة، علماً أنها مبنية من الطوب بينما سقفها من

الصفيح.

وأضاف أنه أقدم على هذا العمل بنفسه تحسبا من قيام البلدية بذلك وإجباره على دفع بدل تكلفة الهدم التي قد تصل إلى 50 ألف شيقل.