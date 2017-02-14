تحذير من الكعب العالي أكثر من 8 سنتيمترات

قال استشاري جراحة المفاصل والعظام الدكتور محمد الشعراني إن ارتداء الحذاء ذي الكعب العالي يضع ضغطا على العمود الفقري، موضحا ذلك عبر مجسم لفقرات العمود الفقري.

وجاء تصريح الدكتور الشعراني في حديث لبرنامج الجزيرة هذا الصباح اليوم الاثنين، تحدث فيه عن مواصفات الحذاء الصحي.

وقال الشعراني إن حذاء الكعب العالي يقسم إلى نوعين: الأول الذي يكون عاليًا من عقِبه فقط، والثاني الذي يكون عالياً من العقِب والمقدمة.

وقال إنه إذا كان هناك اختلاف في الارتفاع بين مؤخرة الحذاء العالي ومقدمته من 5 إلى 7 سنتيمترات، فهذا قد يكون مقبولاً ولا يضع ضغطاً كبيراً على القدم.

وأضاف في المقابل أن الكعب إذا بلغ ارتفاعه 8 أو 10 أو 12 سنتيمترا، فإنه خطر.

وأضاف الدكتور أن الحذاء المنبسط أفضل للقدم، وبشكل عام يجب أن يكون الحذاء واسعاً ومريحًا وليس ضيقا.