نادي شباب الحسين يثمن دور اللواء ابو دخان والاتحاد العسكري الرياضي

قلقيلية/PNN – خالد عرباس:ثمنت ادارة نادي شباب الحسين الأردني الدور الكبير الذي قام به سيادة اللواء نضال ابو دخان قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني باستقدام بعثة النادي الأردني لكرة الطائرة واستضافته على ارض فلسطين واقامة عدد من المباريات الودية مع الأندية الفلسطينية وعلى رأسها نادي القوات الفلسطينية . هذه المباريات عكست مدى علاقات التلاحم التاريخي للشعبين الفلسطيني والأردني الوثيقة منذ القدم.

واكدت ادارة نادي شباب الحسين ان الدور الهام الذي قام به اللواء ابو دخان يعتبر انجازاً كبيرا لكسر الحواجز امام الأشقاء العرب من اجل زيارة فلسطين واطلاع الضيوف على المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني اثناء تنقلاته بين المدن والقرى . واضافة لجهود اللواء ابو دخان كان هناك الدور البارز للاتحاد العام للرياضة العسكرية برئاسة العقيد امل خليفة التي تابعت كل صغيرة وكبيرة منذ البداية في الاردن الشقيق وحتى وصول الفريق الضيف الى ارض فلسطين.

وشكرت ادارة نادي شباب الحسين الأردني اللواء نضال ابو دخان والعقيد امل خليفة على جهودهم الكبيرة في هذا الموضوع ، كذلك قدمت ادارة نادي شباب الحسين الشكر والتقدير الى كل من استقبل النادي على ارض فلسطين منها اندية القوات الفلسطينية وعلى رأسها العقيد امل خليفة وكذلك اندية اهلي قلقيلية وسنجل وفقوعه وجنين والقدس وجامعة النجاح الوطنية على استضافتهم اعضاء البعثة.