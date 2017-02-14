عرض مسرحية “مروح على فلسطين” في مركز يافا

نابلس/PNN – قدم “مسرح الحرية” عرضه الـ31 لمسرحية “مروح على فلسطين”، على خشبة مسرح مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتدور أحداث المسرحية المنتجة عام 2016 حول شاب فلسطيني يدعى “جاد” المولود في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعود لفلسطين ليتعرف على وطنه، ويبحث عن “ريما” الفلسطينية، ليتعرض لسلسلة من الصعوبات خلال رحلة سفره.

يتعرف “جاد” بعد وصوله للضفة الغربية وعبر تجواله من جنين وحتى بيت لحم برفقة أحد أصدقائه على جملة من أشكال الصعوبات والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاحتلال، لا سيما صعوبة التنقل عبر الحواجز والتفتيش المصاحب لذلك.

ويصل “جاد” أخيرا إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم بعد بحثه عن عائلة “شاهين” التي تنتمي لها “ريما” ليفاجأ بزواجها ورحيلها لغزة، ولم يجد جواباً لسؤاله كيف سيصل إلى هناك؟

ويتعرف بعد ذلك على فلسطيني من المخيم ليتفاجأ بعد ذلك باستشهاده بين يديه، وهنا يتأثر “جاد” ويقرر عدم العودة والرجوع للولايات المتحدة، ويرسل رسالة لشقيقته محدثاً إياها عن عدم رغبته بالرجوع مطلقًا، ويطلب منها القدوم لفلسطين.

وقالت مخرجة المسرحية “ميكائيلا ميراندا” إن دعوة الفلسطينيين المغتربين والمهجرين عن وطنهم للرجوع لفلسطين هي إحدى الرسائل التي توجهها المسرحية.

وأعربت عن سعادتها لعرض المسرحية في مركز يافا للمرة الأولى، مؤكدة أن عرض المسرحية سيستمر في عدة مناطق داخل فلسطين وخارجها.