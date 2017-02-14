بنك القدس يعلن عن الفائز الأول في حملة “يوم ورا يوم .. سيارة كل يوم”

رام الله/PNN – أعلن بنك القدس اليوم الثلاثاء عن أول فائز في حملة حسابات التوفير الجديدة لعام 2017 “يوم ورا يوم .. سيارة كل يوم”، وكانت من نصيب فادي حنا طعمة والمدخر لدى فرع رام الله والذي حصل على سيارة رينو كليو.

وعبر طعمة عن سعادته بهذه المفاجأة المميزة، شاكراً البنك لمنح المواطنين فرصة الحصول على جوائز قيّمة من خلال حملة جوائز حسابات التوفير “يوم ورا يوم .. سيارة كل يوم” والتي تعتبر الأضخم في فلسطين.

وشجع طعمة جميع المواطنين بفتح حساب توفير في بنك القدس ليحظوا بفرصة الفوز، آملاً أن يحالف الحظ جميع المدخرين في البنك في السحوبات القادمة.

ومن جهته هنأ مدير عام بنك القدس صلاح هدمي الفائز بالحملة، والتي توفر جوائز ضخمة للمدخرين، مؤكداً أن هدف البنك من الحملة هو تشجيع المواطنين على الادخار والتوفير، بالاضافة إلى فتح فرص عظيمة للحصول على جوائز كبيرة والتي تتمثل بسيارة رينو كليو كل يوم، وجيب شيروكي كل شهر، و36 كوبون وقود كل اسبوع.

ويذكر أن شروط الحملة واضحة وغير معقدة، إذ تعتمد فقط على فتح حساب توفير بقيمة 300 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أو تغذية الحساب الحالي لتزداد فرصة الفوز، علماً بأن جميع حسابات التوفير الحالية والجديدة خاضعة للسحب والجوائز طبقاً لشروط الحملة، ويمكن الاستفسار عن طريق التوجه إلى أقرب فرع أو مكتب لبنك القدس، أو عبر الرقم(710-710-1700 ) أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير ذكره أن بنك القدس والذي تأسس في العام 1995 ويمارس نشاطه من خلال 37 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة محافظات الوطن من جنين إلى غزة، حصل مؤخراً على جائزة أفضل مصرف متخصص في حسابات التوفير في فلسطين من مجلة International Finance Magazine ، وتأتي هذه الجائزة في إطار الإنجازات المتتالية التي يحققها بنك القدس في القطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين ومن أوسعها انتشاراً.

كما حاز البنك على جائزة المصرف الأقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “The Banking Executive” وذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 “التمويل من اجل التنمية”، كما حصل البنك أيضاً خلال ذات العام على جائزة أفضل بنك في فلسطين وفق تقييم مؤسسة CPI Financial والتي تصدر مجلة بانكر ميدل إيست Banker Middle East، حيث تأتي هذه الجائزة والتي يشرف عليها خبراء ومختصين بعالم المال والإقتصاد لتثبت مكانة البنك المرموقة في القطاع المصرفي في فلسطين والشرق الأوسط.