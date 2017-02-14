المجلس الاعلى للإبداع والتميز والوكالة الكورية يبحثان افاق التعاون المشترك

رام الله/PNN – بحث المجلس الاعلى للإبداع والتميز والوكالة الكورية في فلسطين اليوم افاق التعاون المشترك.

تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان الفلسطيني والكوري في مقر المجلس الاعلى بحضور المهندس عدنان سمارة رئيس المجلس الاعلى للإبداع والسيد تشو جيونغ شين مدير مكتب الوكالة الكورية في فلسطين والوفد المرافق له، ومشاركة المهندس مروان عبد الحميد رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الاعلى، والدكتور عبد الكريم المدهون عضو المجلس الاعلى للإبداع والتميز و د. ماهر علاونة من حاضنة تكنولوجيا المعلومات.

وبحث الطرفان افاق التعاون الثنائي في المستقبل وخصوصا في مجال رعاية واحتضان المبدعين الفلسطينيين، وقدم المهندس سمارة شرحا عن اهداف وغايات انشاء المجلس الاعلى

للابداع والتميز بمبادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يولي اهمية بالغة لهذا المجال لاتاحة المجال للمبدعين والمبتكرين الفلسطينيين فتح افاق جديدة امامهم من خلال رعايتهم وتوجيههم ونشر ثقافة الابداع في فلسطين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والاكاديمية، وتشجيع البحث العلمي وانشاء نظام ابداع وطني يخدم كافة القطاعات.

واشاد الجانب الكوري بالمجلس الاعلى وباهدافة التي تعكس الحاجة الملحة للتجديد والابداع في فلسطين، واكد على ضرورة خلق اليات لتشجيع الابداع في كافة القطاعات والمجالات دون استثناء، كما عبر عن استعداد الجانب الكوري للبحث عن شراكة مع المجلس الاعلى من خلال برنامج تقوم الوكالة الكورية بإعداده والذي يهدف الى دعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعات اخرى.

واتفق الجانبان على استكمال العمل على تحديد مجالات التعاون المشترك والعمل سويا لتسهيل ودعم عمل المشروع الكوري للنهوض بالإبداع والريادة في فلسطين.