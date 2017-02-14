المكتب الحركي العمالي في قطاع غزة يعقد اجتماعاً ويناقش قضايا نقابية مهمة

غزة/PNN – عقد المكتب الحركي المركزي للعمال في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور مسئول ملف العمال في الهيئة القيادية لمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح في المحافظات الجنوبية، عبد الله ياغي وامين سر المكتب الحركي المركزي د. سلامه أبو زعيتر، وكامل الأعضاء.

واستهل الأعضاء اجتماعهم بتجديد دعمهم ومساندتهم للقيادة السياسية وعلى رأسها القائد العام الرئيس محمود عباس في معركته السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة وفضح ممارسات الاحتلال والتعنت والصلف الاسرائيلي، كما طالب المشاركون الجميع بمساندة جهود القيادة والرئيس عباس في مواجهة القرار الإسرائيلي الأخير بشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحث المجتمعون القضايا الحركية والنقابية وأخر المستجدات على المستوى الحركي العمالي في اطار توحيد الجهود النقابية بما يحقق وحدة الحركة العمالية وتفعيل دورها الريادي في خدمة العمال والوقوف على مطالبهم وقضاياهم والاشكاليات والتحديات النقابية.

وتطرق عبد الله ياغي في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة استمرار المكتب الحركي المركزي للعمال بالقيام بمسئولياته واستكمال خطته التي ستعود بالفائدة على قطاع العمال وتحقق مطالبهم العادلة.

كما اكد ياغي على أهمية استكمال العملية الديمقراطية لانتخاب المكاتب الحركية للنقابات العمالية لاستكمال البنية الحركية لهذه المكاتب بما ينسجم مع النظام الداخلي للمكتب الحركي المركزي واللائحة الانتخابية، واستجابة لمخرجات المؤتمر السابع للحركة فيما يتعلق بتطوير عمل المنظمات الشعبية وبناء الأطر الحركية ومحاكاة البناء النقابي لتناغم العمل.

من جانبه قال د. سلامه ابو زعيتر إن المكتب الحركي يعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم اقرارها سابقا، وتنفيذها على مراحل، كما أشار الى ان المكتب الحركي والمكاتب الحركية في النقابات تعكف على تفعيل الدور النقابي والعمالي، بما يخدم تحقيق الاهداف الحركية والنقابية، ويساعد ذلك بالوقوف على مشاكل العمال وتلمس قضايا وهمومهم ، من أجل النضال للنهوض بالعمل تحسين الواقع نحو الأفضل.

وأكد أبو زعيتر ان المكتب الحركي مستمر بنضاله الحركي والنقابي وفق النظام الداخلي واستجابة لقرارات القيادة التنظيمية للحركة، وتوجيهاتها لدعم النضال النقابي والعمالي بما يساهم في تحسين ظروف وشروط العمل وبحث وايجاد السبل لتخفيف معاناة عمالنا وأسرهم .

واجمع الأعضاء على الاستمرار بالعمل وفق الاصول التنظيمية والحركية بالقيام بالمهام والدور الحركي النقابي، وحمل الامانة بمواصلة العمل لخدمة أبناء الحركة النقابية العمالية، وتوحيد ودعم كل الجهود والطاقات وصولا لحركة نقابية قوية موحدة تستطيع أن تعبر وتدافع عن تطلعات العمال وآمالهم في الحياة الكريمة والعمل اللائق، وتطوير التشريعات الاجتماعية العمالية، بما يكفل حماية لحقوق العمال وتنظيم شئونهم النقابية، كما توجه الحضور برسالة لحشد الدعم والمساندة من الاتحادات النقابية والنقابات العمالية الدولية الصديقة وكل القوى التحررية في العالم لفضح الممارسات الاسرائيلية الاحتلالية والاحلالية، وحصارها المستمر لشعبنا ومصادرة الاراضي الفلسطينية لصالح البؤر استيطانية غير شرعية وقمعها وتهويدها للقدس.