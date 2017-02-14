تحديث :زخات ثلجية قد تسقط الأربعاء وهطولات مُتنوعة عالية الغزارة الخميس

بيت لحم/PNN طقس الوطن – يزداد الشعور ببرودة الطقس بشكل لافت وتدريجي اعتباراً من نهار اليوم الثلاثاء، وتتزايد برودة الطقس خلال الأيام القادمة، وذلك نتيجة وصول الجزء الأبرد، فالأشد برودة من الكتلة الهوائية.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، يستمر تشكل الغيوم الممطرة قبالة سواحل فلسطين، بحيث تسقط زخات من المطر مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد في شمال ووسط البلاد، تصل على فترات باتجاه المنطقة الجنوبية، وبحدة أقل من الأيام الماضية.

وفي يوم غدٍ الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة جداً وغالباً غائمة، وتسقط الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد نهاراً، يتخللها زخات غزيرة وعواصف رعدية.

ولا يُستبعد، تساقط زخات ثلجية غالباً خفيفة، فوق القمم العالية خلال ساعات الصباح.

وفي ساعات المساء والليل تضعف الهطولات، بحيث تسقط أمطار خفيفة متفرقة، قد تكون على شكل زخات ثلجية خفيفة فوق القمم.

الخميس : مُنخفض جوي علوي وسطحي يتشكل أمام سواحل فلسطين مترافق بهطولات عالية الغزارة

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نتيجة وصول رياح قطبية شديدة البرودة، ونتيجة تكون منخفض جوي علوي الى الجنوب من قبرص، يُتوقع تشكل فعالية جوية عالية في فلسطين.

تهطل الأمطار اعتباراً من ساعات الفجر، وتشمل معظم المناطق تدريجياً، وتشتد لتصبح غزيرة ومصحوبة بزخات مُتكررة من البَرَد، وبحدوث العواصف الرعدية.

كما وتسقط ثلوج خفيفة فوق المرتفعات العالية التي تزيد على 900 م، قد تكون مُتراكمة لبضعة سنتيمترات، خاصة في جبال الخليل، قمم رام الله الشرقية، قمم جنوب بيت لحم..

وتسقط زخات ثلجية ممزوجة بالمطر في بيت لحم، القدس، رام الله، وفوق قمم نابلس العالية.

ويستمر تساقط الأمطار وزخات الثلوج فوق معظم المناطق حتى ساعات الليل، حيث تضعف تدريجياً، مع بقاء فرصة الهطولات واردة في المناطق الجنوبية حتى فجر الجمعة.

ويُحذر خاصة يوم الخميس من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية نتيجة غزارة الأمطار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، وتدني مُستوى الرؤية الأفقية بفعل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض.