الهباش ردا على تصريحات أردان: لا حق لغير المسلمين في الأقصى

رام الله/PNN – قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن المسجد الأقصى هو ملك إسلامي خالص للمسلمين بقرار رباني كما جاء في سورة الإسراء وبقرار أممي أكدته منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي فندت ادعاءات وروايات زائفة بغير إسلاميته.

وشدد الهباش في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، ردا على تصريحات وزير الأمن الاسرائيلي الداخلي جلعاد أردان، على أن المسجد الاقصى تراث اسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وأكد أن المسجد الاقصى جزء من العقيدة الاسلامية والصلاة فيه حق خالص للمسلمين وأن الأوقاف الاسلامية هي صاحبة السلطة الشرعية على كافة مرافق الحرم القدسي الشريف من ساحات وأبواب وأسوار بما فيها حائط البراق.

وأوضح الهباش أن التصريحات المستفزة التي تصدر عن المسؤولين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي تهدد بتحويل الصراع العربي الاسرائيلي الى صراع ديني وتفتح الباب أمام احتمالات شديدة الخطورة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، داعيا كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى أخذ دورها الفاعل والحقيقي والدفاع عن القانون الدولي الذي تنتهكه حكومة الاحتلال صباح مساء.