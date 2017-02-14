بالصور:غزيون يحتفلون بعيد الحب “بنهفات” جديدة

على الرغم من غياب مظاهر الاحتفال بما يسمى بـ “يوم الحُب” الذي لا يعترف فيه غالبية المجتمع الفلسطيني، لأسبابٍ تتعلق بالثقافة الدينية والاجتماعية، إلا أنهم كالعادة لا يتركونها في حال سبيلها ويضفون عليها نهفات مضحكة.

ويقال ان الاحتفال بـ “عيد الحب” جاء تكريما للقسيس “فلنتاين” الذي واجه عقوبة الاعدام يوم 14 شباط (فبراير) عام 270 ميلادي بسبب عقده للزواج سراً للشباب والشابات رغم منع الزواج في ذلك الوقت من الامبراطور.

ويلاحظ في هذا اليوم تركيز محلات بيع الزهور على وضع الورود الحمراء في الواجهة، كما كانت تشرع بعض محلات بيع الملابس بوضع الملبوسات ذات اللون الاحمر في ركن العرض، على اعتبار ان هذا اللون يرمز لـ “الحب“.

عدد من الغزيين تمردوا في ذلك اليوم على التقاليع الغربية، إذ زيَّن بعض بائعي الخضار والفواكه في محافظة خانيونس، عربات (الكارّو) بالبالون الأحمر، إضافة لوضع عدد منها فوق رُؤُوس “الحمير” التي تجر العربات، وجالوا بعرباتهم في عدد من أسواق المحافظة.

وانقسمت تعليقات الشبان على مواقع التواصل ما بين مرحب بالفكرة، وآخر مُحرمٌ لها، فيما اكتفى البعض بالضحك على اعتبار أنه موقف فكاهي عفوي من الشباب المنظمين للمسيرة.

وكتب أحد الشباب على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك، “إذا كان حبيبك ثور البسله احمر”، وردَّ آخر عليه “بكرة بنشوف تيران كثير”، وردَّ آخر مهاجماً صاحب البوست “ما بنفع هالحكي.. يا عمي خلي الناس تعبر عن شعورها“.

كما، وتداول بعض النشطاء صورة لمتجر بيع عطور، علق يافطة كبيرة في صدر المحل كُتب عليها “عيد الحُب من أعياد الكفار لا يجوز الاحتفال به”، وأعلن في مقطع آخر من اليافطة الإضراب عن العمل في هذا اليوم، خشية أن يقع في الحرام على حد تعليقه في اليافطة.

وكُتب آخر على صفحته في فيس بوك “فالنتين… بلا حبّ بلا بطيخ!”.

وتداول بعض النشطاء صوراً لأسطوانات غاز ملونة بالأحمر، وعبروا في هذا اليوم عن شوق بيوتهم للغاز، مع تأكيدهم على أن أمنياتهم في هذا اليوم تقتصر على تعبئة اسطوانة غاز ولو كانت (6 كيلو)!، ويعاني قطاع غزة من أزمة غاز خانقة نتيجة قلة الكميات الواردة في ظل الاستهلاك المتزايد بسبب فصل الشتاء.

وكتب آخر على صفحته في فيس بوك “في #عيد_الحب.. تمنياتي أن يحب المسؤولين أوطانهم“.

ومن المضحكات المبكيات تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتى براء محمد عبد العال الذي ينتقد فيه المحتفلين بعيد الحب، وجاء في المقطع “عجباً لبلاد العرب والمسلمين يبحثون عن هدايا باللون الأحمر وأوطانهم غارقة به“.

ولم يجد بعض مزارعي الزهور في القطاع بدا من إتلاف زهورهم وإلقائها للمواشي كأعلاف بعد أن كسدت ومنع تصديرها.

فلسطين اليوم