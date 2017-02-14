مدارس الفجر الجديد تكرم المتفوقين من طلبتها‎

البيرة/PNN – نظمت مدارس الفجر الجديد النموذجية ممثلةً بمديرها العام الأستاذ خالد دويك يوم أمس إحتفالاً تكريمياً لطبتها المتفوقين والمتحسنين أكاديمياً في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة .

حضر الإحتفال مدراء المدارس الثلاث و المستشار التربوي للمدارس والهيئات التدريسية و لجنة أولياء أمور الطلبة بالإضافة إلى بعض الشخصيات التربوية والأكاديمية المقدسية وشخصيات اعتبارية في المجتمع المحلي الفلسطيني ، بُدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ، تلاه السلام الوطني ومن ثم مشاركة للجوقة المدرسية في النشيد المدرسي .

وفي كلمة المدير العام الأستاذ خالد دويك التي بدأها بالترحيب بالحضور ومن ثم الحديث عن نشاطات المدرسة وفعالياتها وعن مشروع بصمة أمل الإنساني ، وعن الجهد الكبير الذي يبذله المعلم من أجل تفوق طلابه والعمل على تحسنهم تربوياً وعلمياً ، وبعدها تم تكريم العاميلن والمعلمين المميزين ، تبعه أداء رقصات تراثية فلكلورية لفرقة الدبكة المدرسية للبنات .

وتحدثت السيدة ناريمان حرباوي بلسان لجنة أولياء الأمور مشيدةً بدور المعلمين والمعلمات في المدارس وحجم التفوق والتطور الذي وصلوا اليه ، ووجهت رسالةً لأولياء أمور الطلبة بأن يتواصلوا مع المدرسة من خلال الزيارة المستمرة لأبنائهم حتى يتمكنوا من مواكبة مستواهم التعليمي والعمل على حل الصعوبات التي تواجه الطلاب .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والمتحسنين أكاديمياً من المدارس الثلاث بمنحهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية وعينية تساعدهم على التطور وتحفز غيرهم من الطلبة على التميز الأكاديمي والسلوكي لتكريمهم في المراحل القادمة من العام الدراسي والأعوام القادمة .