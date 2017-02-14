شركة الخدمات والحلول التصديرية “بال سيركلس” تطلق تحضيراتها لمعرض المنتجات الفلسطينية PAL PRODUCTS 2017

رام الله/PNN – أطلقت شركة الخدمات والحلول التصديرية “بال سيركلس” اليوم، تحضيراتها، لفعاليات معرض المنتجات الفلسطينيةPAL PRODUCTS 2017 تحت شعار”ليكن عام 2017 عام المنتج الفلسطيني بامتياز” والذي تنظمه الشركة في قاعات منتزه بلدية البيرة وسيفتتح في التاسع عشر من شهر اذار القادم ويستمر لمدة اربعة ايام، بمشاركة 60 شركة فلسطينية.

وقال ابراهيم نجار مدير عام الشركـــة في لقاء مع الصحافة المحلية:” يضم المعرض منتجات غذائية، بلاستيكية، يدوية، تراثية، محارم والورق ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وماكنات للتعبئة والتغليف وغيرها، وبذلك سيكون المعرض الاكبر والاضخم للمنتجات الفلسطينية”، مؤكدا ان جودة المنتجات الفلسطينية ومواصفاتها العالمية، تضاهي مثيلاتها الاجنبية.

واشار الى ان المعرض يهدف الى جمع العديد من المنتجات الفلسطينية تحت سقف واحد، وترويجها لزيادة حصتها في السوق المحلي، والتشبيك مع رجال الاعمال والموزعين والتجار، مبينا انه سيتم تخصيص حملة اعلانية ترويجية ضخمة للمعرض عبر اعلانات الصحف ومحطات الراديو والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة، ويافطات الشوارع والدعوات الشخصية لرجال الاعمال والتجار والموزعين.

واكد النجار، ان هذا المعرض هو الاول الذي تنظمه الشركة لهذا العام، وسيتبعه 5 معارض متخصصة لقطاعات مختلفة تهدف كلها لترويج المنتج الفلسطيني وزيادة حصته السوقية انطلاقا من شعار ليكن عام 2017 عام المنتج الوطني، وسيتم التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وجمعية حماية المستهلك وباقي المؤسسات ذات العلاقة.

بدوره قال زكي خلف مدير التسويق والعمليات:”من المتوقع مشاركة اكثر من 60 شركة فلسطينية انتاجية في المعرض، حيث وصل عدد الشركات المؤكدة مشاركتها حتى الان 52 شركة، خصوصا وانه المعرض الأول بهذا الحجم والقوة، وسيعلن عن طرح منتجات جديدة سيتم عرضها فيه”.

واكد خلف، انه سيتم طرح الكثير من الحملات الترويجية للشركات المشاركة، وكذلك ستقوم العديد من الشركات المشاركة بعمل عروض وتنزيلات على الاسعار، والعديد من حملات التذوق والهدايا المجانيـــــة طيلة فترة المعرض.