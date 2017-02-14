مفاجأة لأصحاب هواتف “ايفون”

تختلف سرعة الإنترنت من مكان لآخر، ولكن إذا كنت تمتلك هاتف “آيفون”، فإن هناك رقمًا سريًا يمكن أن تتصل به ليساعدك على التعرف على المكان الذي يوفر أسرع اتصال بالإنترنت.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى اللوحة المخصصة لإجراء مكالمة هاتفية جديدة في “آيفون”، وكأنك تريد الاتصال برقم ما، ثم قم بإدخال هذا الرقم ” *3001#12345#* “، واضغط بعدها على زر الاتصال.

ستظهر لك شاشة، في أعلاها وبالقرب من كلمة “Phone” يوجد رقم، وبالقرب منه إشارة سالب (-)، وذلك الرقم هو مؤشر قوة التغطية الحالية وبالتالي سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت، وكلما قل ذلك الرقم كلما حصلت على إنترنت بسرعة أعلى، وفقًا لموقع “PC Magazine”.

وحاول بعد ذلك التجول في أرجاء المكان، مع مراقبة الرقم حتى تحصل على أقل قيمة له، وفي ذلك المكان ستحصل على أعلى سرعة إنترنت لأن قوة الشبكة ستكون في أعلى قيمها.