عشراوي تبحث مع رئيس مجلس العموم البريطاني آخر التطورات السياسية

رام الله/PNN – استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس العموم البريطاني السيد جون بيركاو، والوفد المرافق والذي ضم القائم بأعمال القنصل العام البريطاني السيد جيمس داونر والقنصل السياسي السيدة لوري هنتر.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر منظمة التحرير، بحث آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني وإقرار التشريعات العنصرية وانعكاس ذلك على فرص السلام وحل الدولتين. كما تم مناقشة تداعيات اللقاء الرسمي المرتقب للرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتبعات نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس، وخطورة هذه الخطوة وتأثيرها المباشر على الامن والاستقرار في المنطقة وخارجها، إضافة الى التطرق للمسائل المتعلقة بالبريكست، ودور المرأة في صنع السلام، فضلا عن الوضع الداخلي الفلسطيني وأهمية انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الوطنية والمحلية والتشريعية والرئاسية.

وفي سياق الذكرى السنوية المئة لوعد بلفور، حثت عشراوي الحكومة البريطانية إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي الحقته بشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب، وقالت: ” إذا ارادت بريطانيا تكريس حل الدولتين على ارض الواقع وليس مجرد شعار فالآن هو الوقت المناسب لتعترف بدولة فلسطين “.

وفي وقت سابق من اليوم، التقت عشراوي بمكتبها وفدا من جمعية أصدقاء الكويكرز (AFSC)، ضم رئيس بعثة الكويكرز في الامم المتحدة أندرو توملينسون، ومعاون مدير عام البرامج الدولية في الجمعية، كيري كينيدي، ومديرة الجمعية في فلسطين واسرائيل، ماتيلد جوميز بيريز، ومنسقة الاعلام والاتصالات ايلونا قسيسيه.

وناقش الطرفان تصاعد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والدولي الانساني بما في ذلك التشريعات العنصرية والتي كان اخرها إقرار قانون “تبييض المستوطنات” ومنع رفع الاذان، كما جرى مناقشة المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 وضرورة قيام المجتمع الدولي بتجاوز بيانات الشجب والاستنكار والانتقال الى مرحلة اتخاذ تدابير جادة وفعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار التعاون في المستقبل القريب.

وأعربت عشراوي نهاية اللقاء عن تقديرها العميق لدعم الكويكرز المتواصل لفلسطين وتفانيهم في ترسيخ اسس السلام والعدالة بما في ذلك التزامهم بدعم المقاومة الشعبية وBDS.