مكتبة بلدية الخليل تنظم نشاطاً في مدرسة اسحق القواسمي

بعد باكورة من أنشطة مكتبة بلدية الخليل العامة، نظمت نشاط رواية “الشجرة الحمراء” في مدرسة الحاج اسحق القواسمي للبنات، بهدف تعزيز قراءة الكتب والقصص لدى الطالبات، وحمل النشاط، رواية ” قراءة بصرية في رواية الشجرة الحمراء” لمؤلفها المبدع شونتان، قدمها مدير المكتبة فراس أبو شرخ .

بدوره قدم أبو شرخ، لمحة تعريفية عن مكتبة البلدية، متحدثاً عن فائدة القراءة بشكل عام، خاصة القصص والرويات التي جسدها الماضي والحاضر، متحدثاً عن الخيال والاحلام والاهداف، مستحضراً عبارة الروائي أيمن العتوم: ( ما أجمل أن يستسلم الإنسان للأحلام، حتى ولو لم تتحقق، أحرام على المرء أن يهنأ ولو لمرة واحدة بحلم لذيذ في بحر من الخيبات المتتابعة؟).

وعرض أبو شرخ، فكرة شون تان عن رواياته، وقيامها على الصور المرسومة التي يُشَكّل تسلسلها رواية، دون استخدام النص إلا في أضيق نطاق وأقلّ كلمات .

وقال ابو شرخ:” أن اللقاء كان تفاعلياً تشاركياً في الأفكار والمشاعر والخيال، وأعجبني بعض الأسماء التي تسمت بها المجموعات من مثل: (من أكون) (لك شيء في هذا العالم فقم) (همس الخيال)، كذلك القدرة العالية لدى الطالبات على التحليل والتخيل”، شاكراً الجميع على تفاعلهم وتعاونهم في اللقاء، داعياً الجميع لاستغلال الكتب الموجودة في مكتبة البلدية والاستفادة من فحواها العميق.